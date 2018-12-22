مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيغو يلا شوت لايف

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية صوب ملعب الكمب نو بمدينة برشلونة حيث سيقام لقاء برشلونة وسيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك أمسية اليوم السبت.

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيغو يلا شوت لايف البرسا بقيادة مديره الفني فالفيردي يسعي لإنهاء الدور الأول من الليجا على عرش الصدارة، الفريق الكتالوني خاض حتى الآن 16 مباراة واستطاع أن يحقق الفوز في عشر جولات، وتعادل في أربع، وهٌزم في مباراتين فقط، ليأتي البلوجرانا في المركز الأول برصيد 34.





أما بالنسبة لفريق سيلتا فيجو فيأمل هو الآخر في تحسين وضعه في جدول الترتيب، الفريق الذي تمكن من تحقيق الفوز في خمس مباريات، وخسر في مثلهم، وتعادل في ست جولات استطاع أن يحصد 21 نقطة وضعته في المركز العاشر بجدول ترتيب أندية الليجا.

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيغو يلا شوت لايف موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

وعن موعد وتوقيت مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم في الجولة السابعة عشر من الليجا الإسبانية، فقد تقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

وسيكون المعلق الرياضي حفيظ دراجي معلقاً على أحداث مباراة برشلونة اليوم أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD3، والتي سوف تقوم بالنقل الحي والمباشر للمباراة عبر شاشتها.