ملعب زايد - مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم | بث مباشر ريال مدريد والعين يلا شوت حصري

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يفتح استاد مدينة زايد الرياضية أبوابه لاستضافة نهائي كأس العالم للأندية 2018 بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني، وذلك يوم السبت القادم 22 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 15 ربيع الآخر 1440 هجرياً.









ريال مدريد هو البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا وهو يشارك هذا العام في كأس العالم للأندية بعد رفع الكأس ذات الأذنين للمرة الثالثة على التوالي، وقد وصل للنهائي بعد الانتصار على كاشيما آنتلرز في دور الـ4 بثلاثة أهدافٍ لهدف، وسيكون على الملكي الانتصار ليُنصب نفسه وحيداً على عرش أكثر الأندية فوزاً بالمونديال، فحتى الآن هو شريكاً في الصدارة مع برشلونة برصيد 3 مراتٍ لكلٍ منهما.



