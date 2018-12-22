القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
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الكابتن
السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:33 م

تابع olline - مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم | بث مباشر برشلونة وسيلتا فيغو لايف .. يلا شوت

تابع olline - مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم | بث مباشر برشلونة وسيلتا فيغو لايف .. يلا شوت

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مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر اليوم عشاق البلوجرانا على موعد مع مواجهة جديدة لبرشلونة في الليجا، حيث يلتقي فريق برشلونة ضد نظيره سيلتا فيجو في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 22 ديسمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لليجا الإسبانية، لايف بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث حي اليوم السبت 22-12-2018 في الدوري الاسباني.
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