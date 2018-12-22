مشاهدة مباراة العين وريال مدريد اليوم 22-12 | YALLA SHOOT | بث حي لايف

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- موعد مباراة العين ضد ريال مدريد:

وستنطلق مباراة العين الإماراتي ضد ريال مدريد الإسباني اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.





تشكيل العين و ريال مدريد: -





العين: خالد عيسى - تسوكاسا شيوتاني - محمد فايز - إسماعيل أحمد - محمد أحمد - ريان يسلم - محمد عبد الرحمن - تونجو دومبيا - حسين الشحات - كايو فيرنانديز - ماركوس بيرج





ريال مدريد: تيبو كورتوا - مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال - توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - جاريث بيل - كريم بنزيمه - ماركو أسينسيو





- القنوات الناقلة والمعلق:

ستكون مباراة العين الإماراتي ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي مونديال الأندية مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 1 وسيقوم المعلق خليل البلوشي بالتعليق عليها، وهناك قنوات أخرى أجنبية ستقوم بنقل المباراة مثل "IRIB Varzesh"، و"TVP Sport HD".





- مشاهدة البث المباشر:

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