فرنسا تغرّم "أوبر" لتسريبها بيانات العملاء

قررت فرنسا تغريم شركة أوبر الشهيرة 400 ألف دولار لانتهاكها معايير السلامة في الحفاظ على بيانات العملاء.



واتخذت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات هذا القرار، إذ يرى الخبراء فيها أن "أوبر" لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية بيانات مستخدميها، ما أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 57 مليونا من زبائنها، العام الفائت.



وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الفضيحة التي طالت "أوبر" في نوفمبر 2017، حيث تمكنت مجموعة من القراصنة من الوصول إلى بيانات 57 مليون مستخدم لخدماتها، بما في ذلك عناوينهم البريدية وأرقام هواتفهم، بالإضافة إلى وصولهم لأسماء 600 ألف سائق تابع للشركة، وأرقام رخص القيادة الخاصة بهم في الولايات المتحدة الأمريكية.



وعقب هذه الفضيحة، وفضائح أخرى غيرها، اضطرت "أوبر" للخروج من العديد من البلدان والعواصم العالمية الكبرى، ودفع تعويضات كبيرة لعدد من الهيئات والمؤسسسات.