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السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:28 م

ئيس "الإيكاو" يؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به مصر في إطار المنظمة

المنظمة الدولية للطيران
المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"
أ ش أ
dostor.org/2446101

أكد الدكتور أوليمبياوا بينارد عليو رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، على الدور الكبير الذي تقوم به مصر في إطار اليكاو، معربًا عن تطلعه لاستمرار أواصر التعاون بين المنظمة والجانب المصري في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورعليو، بمقر المنظمة في مونتريال، القنصل العام المصري هناك السفير حسام الدين محرم، بحضور اللواء أحمد حسين خضرمندوب مصر الدائم في الايكاو وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة، والمستشار داليا عبد الفتاح القنصل المصري بمونتريال.

وذكرت الخارجية فى بيان اليوم السبت، أن الدكتور عليو أشار إلى أهمية التنسيق المثمر بين المنظمة والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء، وعلى رأسها القنصلية العامة المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة النشطة لمصر للمجموعة العربية في المنظمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية من خلال مندوبها الدائم في الايكاو.

ومن جانبه، أعرب القنصل العام السفير حسام محرم، عن الترحيب الكبير برئاسة شخصية أفريقية متميزة مثل الدكتور عليو لمنظمة الايكاو التابعة للأمم المتحدة، لما تمثله من حافز لتبوء نظراء أفريقيين آخرين لمهام دولية هامة مما يفتح الطريق لحضور أفريقي مؤثر على الساحة الدولية، كما أكد القنصل العام تطلعه للتعاون مع المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها.

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