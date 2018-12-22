يلا شوت الجديد HD | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو لايف

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة برشلونه وسيلتا فيجو youtube HD



سيكون عشاق برشلونة على موعد مع مباراة جديدة للبلوجرانا، عندما يفتتح ملعب كامب نو أبوابه لاستضافة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت، كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر في الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة برشلونه وسيلتا فيجو youtube HD

يدخل البرسا مواجهة اليوم وهو فى صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على فريق ليفانتي بخماسية نظيفة، فبعد مرور 16 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 10 مباريات، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين فقط، وسيدخل زملاء ميسي هذه المباراة على أمل اكمال سلسلة الانتصارات ليبقوا على الصدارة، في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها كلًا من إشبيلية وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 31 نقطة.

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