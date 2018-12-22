القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
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السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:25 م

شاهد الأن مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الاسباني| بث مباشر

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مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بدون تقطيع على استاد كامب نو معقل برشلونة يسعى الفريق الكاتالوني لختام عام 2018 بانتصار جيد على ملعبه يضمن له تأمين صدارته في بطولة الدوري الإسباني حيث يحتل البرسا صدارة الليجا برصيد 34 نقطة جمعها من 10 انتصارات و4 تعادلات فيما تعرض لهزيمتين فقط هذا الموسم ويحتل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة هدافي الفريف والدوري ولفت ميسي الأنظار بقوة في أخر لقاء بعدما سجل هاتريك لفريقه في شباك ليفانتي ليواصل كتابة التاريخ مع البلوجرانا، بي ان سبورت بث مباشر مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني.

 

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