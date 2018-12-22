مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة برشلونه وسيلتا فيجو youtube HD

سيكون عشاق برشلونة على موعد مع مباراة جديدة للبلوجرانا، عندما يفتتح ملعب كامب نو أبوابه لاستضافة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت، كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر في الدوري الإسباني.





مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة برشلونه وسيلتا فيجو youtube HD





يدخل البرسا مواجهة اليوم وهو فى صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على فريق ليفانتي بخماسية نظيفة، فبعد مرور 16 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 10 مباريات، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين فقط، وسيدخل زملاء ميسي هذه المباراة على أمل اكمال سلسلة الانتصارات ليبقوا على الصدارة، في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها كلًا من إشبيلية وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 31 نقطة.





مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة برشلونه وسيلتا فيجو youtube HD





على الجانب الآخر يقدم فريق سيلتا فيجو نتائج جيدة حتى الآن في الليجا، وظل الفريق في المركز التاسع برصيد 21 نقطة متساويًا مع جيرونا وإسبانيول بنفس النقاط، فبعد مرور 16 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في خمس مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في ست لقاءات فقط، كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر اليوم السبت 22-12-2018 في الدوري الإسباني.





مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة برشلونه وسيلتا فيجو youtube HD





وتنقل مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 3.

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة برشلونه وسيلتا فيجو youtube HD