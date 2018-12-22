بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الاسباني جودة عالية HD
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برشلونة اليوم بدون تقطيع على استاد كامب نو معقل برشلونة يسعى الفريق الكاتالوني لختام
عام 2018 بانتصار جيد على ملعبه يضمن له تأمين صدارته في بطولة الدوري الإسباني حيث
يحتل البرسا صدارة الليجا برصيد 34 نقطة جمعها من 10 انتصارات و4 تعادلات فيما تعرض
لهزيمتين فقط هذا الموسم ويحتل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة هدافي الفريف
والدوري ولفت ميسي الأنظار بقوة في أخر لقاء بعدما سجل هاتريك لفريقه في شباك ليفانتي
ليواصل كتابة التاريخ مع البلوجرانا، بي ان سبورت بث مباشر مباراة برشلونة ضد سيلتا
فيجو اليوم في الدوري الإسباني.
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