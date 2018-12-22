وزيرة تهاجم رئيس المفوضية الأوروبية بسبب تصرفه "الشنيع"

عبرت وزيرة بريطانيةK عن غضبها من تصرف رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بعد أن عبث بشعر امرأة في حدث رصدته الكاميرات، واصفة التصرف بـ"الشنيع".



وقالت وزيرة العمل البريطانية، آمبر رود، إن تصرف يونكر، يجب أن يخضع إلى تحقيق رسمي، واصفة إياه بـ"الشنيع"، وفق ما أوردت صحيفة "تلغراف" البريطانية، السبت.



ووقع الحدث في وقت سابق من ديسمبر الجاري، عندما عقد الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل لمناقشة قضية انسحاب بريطانيا من الاتحاد المعروفة بـ"البريكست"، وكانت الوزيرة حاضرة هناك، إلى جانب رئيستها، تيريزا ماي.



ولم يتوقف يونك عن العبث بشعر السيدة التي بدا عليها الإحراج، بل أخذ يقبل كل سيدة في طريقه. وانهالت التعليقات على فيديو رئيس المفوضية الأوروبية الذي حقق نسبة مشاهدات عالية، وقال البعض إنه يبدو "في حالة سكر".