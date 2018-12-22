القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
عالم
السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:23 م

وزيرة تهاجم رئيس المفوضية الأوروبية بسبب تصرفه "الشنيع"

جان كلود يونكر
جان كلود يونكر
dostor.org/2446087

عبرت وزيرة بريطانيةK عن غضبها من تصرف رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بعد أن عبث بشعر امرأة في حدث رصدته الكاميرات، واصفة التصرف بـ"الشنيع".

وقالت وزيرة العمل البريطانية، آمبر رود، إن تصرف يونكر، يجب أن يخضع إلى تحقيق رسمي، واصفة إياه بـ"الشنيع"، وفق ما أوردت صحيفة "تلغراف" البريطانية، السبت.

ووقع الحدث في وقت سابق من ديسمبر الجاري، عندما عقد الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل لمناقشة قضية انسحاب بريطانيا من الاتحاد المعروفة بـ"البريكست"، وكانت الوزيرة حاضرة هناك، إلى جانب رئيستها، تيريزا ماي.

ولم يتوقف يونك عن العبث بشعر السيدة التي بدا عليها الإحراج، بل أخذ يقبل كل سيدة في طريقه. وانهالت التعليقات على فيديو رئيس المفوضية الأوروبية الذي حقق نسبة مشاهدات عالية، وقال البعض إنه يبدو "في حالة سكر".

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

منذ أقل من شهر

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ أقل من شهر

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

الآن

وزيرة الصحة: توفير "تابلت" لأطباء المستشفيات النموذجية

الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة السودان

بعد الانسحاب من سوريا.. البنتاجون تدرس استخدام القوات الخاصة ضد "داعش"

"سعفان": إدراج مصر بـ"القائمة السوداء" مجرد "تكهنات"

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت مشاهدة مباراة العين وريال مدريد - بث مباشر العين وريال مدريد

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد والعين الان

كورة لايف koora live | ريال مدريد ضد العين | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر Yalla Shoot

ألبومات الصور

يا تمر مين يشتريك؟

محافظ أسوان: جاهزون لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

افتتاح وحده للقياس والتقويم والتصحيح الإلكتروني "بعلوم الإسكندرية"

"بلاك آند وايت" سليم سحاب

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

يلا شوت مشاهدة مباراة العين وريال مدريد - بث مباشر العين وريال مدريد

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد والعين الان

كورة لايف koora live | ريال مدريد ضد العين | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر Yalla Shoot

كشكول

المنوفية الأزهرية تحذر طلاب الصف الثانى الإبتدائى من اصطحاب المحمول فى الامتحانات

جامعة طنطا تحصد المركز الأول في بطولة كمال اﻷجسام

غدًا.. أزهر أسيوط يتسضيف ندوة عن دور المرأة فى تنمية الصعيد

جامعة طنطا توجه بالاهتمام بالمواهب الفنية والرياضية بمراكز الغربية

رئيس الفيوم الأزهرية يتابع امتحانات المرحلة الإبتدائية من معهد منشأة عبدالله

الأمصار

استقالة مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد داعش من منصبه

بعد تسببها في فصل موظفين.. العراق يتجه لتحريم لعبة PUBG

انتشال 8 جثث في انهيار مساكن داخل كهف وسط الصين

الفصائل الفلسطينية محذرة إسرائيل: سنغير قواعد اللعبة

انطلاق المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا فبراير المقبل

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

"PUBG" تتسبب في فصل موظفين من عملهم

يا تمر مين يشتريك؟

العلماء يكتشفون طريقة رؤية المادة المظلمة بعيدة المنال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

"الألوان" تحتوي على نسبة عالية من عنصر الكادميوم المسرطن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎