صحف إنجليزية تشيد بإنجازات صلاح: الفرعون المصرى بابا نويل الكريسماس

أشادت الصحف الإنجليزية، بالمستوى الفنى الذى ظهر عليه نجم المنتخب الوطنى، ولاعب ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، فى المباراة التى انتهت بفوز فريقه على «ولفرهامبتون» بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الـ١٨ من البريميرليج.

وسجل «صلاح»، الهدف الأول لليفربول فى الدقيقة ١٨ من عمر اللقاء، كما تمكن من صناعة الهدف الثانى، الذى سجله المدافع فيرجيل فان دايك، وبذلك يصل رصيده من الأهداف إلى ١١ هدفًا، بفارق هدف عن بيير أوباميانج.

وعنونت صحيفة «ميرور»، صفحتها بـ«مو هو هو»، مؤكدة أن: «محمد صلاح وفيرجيل فان دايك يمنحان ليفربول أعياد ميلاد سعيدة.. الريدز يعتلى صدارة الدورى الإنجليزى فى الكريسماس».

وسارت صحيفة «ديلى ستار» على نهج نظيرتها السابقة، إذ عنونت أيضًا «مو هو هو»، إذ وصفت صلاح بـ«بابا نويل الكريسماس»، لتكتب: «سانتا صلاح يصل الكريسماس فى الصدارة».

وكتبت صحيفة «الجارديان»، على صدر عددها «ليفربول نمبر وان فى الكريسماس»، مُضيفة: «محمد صلاح وفان دايك يقودان ليفربول للفوز على ولفرهامبتون، والريدز يستمر فى الصدارة».

ونجح الفرعون المصرى فى زيارة شباك ٢٠ فريقًا من أصل ٢٢، لعب ضدها فى الدورى الإنجليزى، باستثناء مانشستر يونايتد وسوانزى سيتى فقط. ويواصل «صلاح» مطاردة الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد برشلونة، على صدارة قائمة هدافى دوريات أوروبا الكبرى «بيج ٥»، إذ سجل «مومو» ٤٣ هدفًا مع الريدز بالبريميرليج منذ بداية الموسم الماضى، خلف ليو صاحب الـ٤٨ هدفًا مع البارسا فى الليجا.

وأثار رومان غانم سايس، لاعب خط وسط فريق ولفرهامبتون واندرز، غضب جماهير فريقه، حين اقترب من النجم المصرى بعد صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة ليطلب قميصه.

ولاحظت جماهير «ولفرهامبتون»، مشهد لاعبها المغربى رومان سايس، وهو يطلب قميص صلاح، حيث سجلت الكاميرات التليفزيونية الحادثة، الأمر الذى لم يلقَ صدى إيجابيًا من جماهير الذئاب.

وغرد أحد الجماهير، قائلًا: «لاعب من الذئاب يطلب قميص محمد صلاح، فى نهاية الشوط الأول من المباراة، إنه سلوك مثير للشفقة، كان يجب عليه أن يُسىء إليه ويلقيه أرضًا لا أن يزيد غروره».

وقال مشجع آخر بعد المباراة: «لقد أحصيت ٨ لاعبين حتى الآن طلبوا من صلاح قميصه، منهم واحد فى الشوط الأول من المباراة.. عقلية لاعبين فى نادٍ صغير». وكتب ثالث اسمه، ستيف توماس، قائلًا: «سايس يطلب قميص صلاح أثناء مغادرتهم الملعب للاستراحة فى نهاية الشوط الأول.. أكره هذا الأمر بشدة.. لماذا لم يطلب توقيعه وصورة سيلفى أيضًا؟».

وأشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، بقدرات الفرعون المصرى عقب المباراة، قائلًا: «لقد كانت المباراة صعبة، أحيانًا تحتاج لأن تكون جاهزًا للقتال بدلًا من أن تقدم كرة قدم جميلة، أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا، لقد كان فوزًا مُستحقًا، وهذا أمر رائع».

من جهته، أشاد كونو كوردى، مدافع ولفرهامبتون، بنجم المنتخب الوطنى، قائلًا: «محمد صلاح لاعب رائع، يصعب على أى مدافع مواجهته، إنه من الطراز العالمى، ويمتلك قدرات فنية فائقة، وتحركاته داخل أرض الملعب رهيبة فى ظل السرعة العالية التى يتمتع بها، لقد استطاع أن يسرق جميع المدافعين بهدفه فى مرمانا».



