الزمالك يواجه القطن.. وجروس يختبر إبراهيم فى نصف الملعب

يسعى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لتكرار فوزه على القطن التشادى، عندما يلتقيان فى الرابعة عصر اليوم، على استاد «إدريس محمد مويا» بمدينة «إنجامينا»، فى إياب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



الزمالك فاز فى مباراة الذهاب ٧- صفر، وحسم صعوده لدور الـ٣٢ «مكرر»، ورغم تصريح مدربه السويسرى كريستيان جروس بأنه لا مجال للاستهانة بالمنافس، فإن اختياره قائمة المباراة عكس ثقته فى تواضع مستوى المنافس، بدليل رفضه اصطحاب بعض اللاعبين لمنحهم فرصة للراحة، أمثال محمود عبدالرحيم «جنش» وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز.



وفى نفس الوقت رفض «جروس» سفر محمود عبدالعاطى «دونجا» وحميد أحداد ومحمد عنتر وأيمن حفنى، وضم أحمد مدبولى وأحمد أبوالفتوح فقط، كما خلت القائمة من لاعبى الوسط المدافعين باستثناء فرجانى ساسى، وبالتالى سيجرب المدرب السويسرى أحد اللاعبين فى هذا المركز، والأقرب محمد إبراهيم.



من ناحية أخرى، رفع مسئولو الزمالك شعار «لأعلى سعر» فيما يتعلق بقائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد العروض العديدة التى وصلت لعدد من لاعبى الفريق، وأصبح الشرط الأساسى لمسئولى الأبيض هو الحصول على مكسب مالى من وراء الراحلين، بالإضافة إلى الخروج على سبيل الإعارة، وليس البيع النهائى، خوفًا من تألقهم مع الأندية الأخرى.



فى سياق قريب، دخل نادى الإسماعيلى سباق ضم محمود عبدالعاطى «دونجا» وباسم مرسى، لاعبى الزمالك، خلال يناير المقبل، وأجرى إبراهيم عثمان، رئيس «الدراويش» اتصالات مع مسئول إدارة الزمالك للتوصل لاتفاق على الأمور المالية، فطلبوا منه التحدث مع اللاعبين والحصول على موافقتهما فى البداية، بسبب العروض العديدة التى وصلت إليهما من مختلف الأندية، مؤكدين عدم ممانعتهم فى الصفقة، ومرحبين بإعارتهما وسط العلاقات القوية بين الناديين.



فى سياق آخر، باءت محاولات نادى الزمالك للتعاقد مع السورى عمر السومة، مهاجم فريق أهلى جدة السعودى، بالفشل، بسبب تمسك ناديه به ورفضه التفريط فيه نهائيًا فى ظل الحاجة الفنية لخدماته، ورغم الإغراءات المالية من جانب النادى السعودى وعروض أوروبية قوبل الأمر بالرفض، ما دفع الزمالك للانسحاب من الصفقة.