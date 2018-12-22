العين والريال مباشر

يلا شوت مشاهدة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر أون لاين، المسابقة التي انطلقت رسمياً في الإمارات قبل أيام، بمشاركة ناديي العين والترجي.

ريال مدريد والعين بث مباشر

يأتي موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي مساء اليوم السبت 22-12-2018 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الريال وكاشيما تلفزيونياً ومباشرة عبر قناة Bein sport hd.