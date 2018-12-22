"تياترو".. معرض لـ "مي عبدالله" بجاليري مصر غدًا

يستضيف جاليري مصر بالزمالك، معرض "تياترو"والذي يضم منحوتات الفنانة الشابة مي عبدالله، بدءًا من الغد الأحد، حيث يفتتح المعرض في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور لفيف من الفنانين والنقاد والصحفيين، ويستمر حتى 13 يناير المقبل.



وتعرض "مي" - خلال المعرض- مجموعة متنوعة من أكثر من ٢٠ عملًا فنيًا من اختيارها للرموز الإقليمية.



وصرح الفنان محمد طلعت، مدير الجاليري، بأن العرض بجانب أنه في إطار سياسة الجاليري لاحتضان التجارب الشابة وتقديمها بشكل محترف للجمهور، يأتي أيضًا كواجب تجاه موهبة واعدة تعرضت لهجوم ضارٍ وغير مبرر بعد انتقاد عملها النحتي الذي جسدت فيه اللاعب المصري محمد صلاح، وتم عرضه في منتدى شباب العالم 2108.



يذكر أن مي عبد الله نحاتة شابة مصرية حصلت على لقب "نحاتة المنيا" مؤخرًا بعد مشروعها الأخير عن مشاهير السينما المصرية، الذين تركوا علامة على عدة أجيال، وشاركت في منتدى شباب العالم ٢٠١٧ و٢٠١٨ في شرم الشيخ.



