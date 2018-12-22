شاهد الأن بدون تقطيع.. مباراة العين وريال مدريد فى نهائى كأس العالم للأندية جودة عالية HD





يقدم لكم موقع الدستور البث المباشر لمباراة العين الاماراتى وريال مدريد الاسبانى فى نهائي كأس العالم للأندية حيث تبدأ المباراة فى تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة و 4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT ريال مدريد Vs العين.

البطولة : كأس العالم للأندية (النهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : استاد مدينة زايد الرياضية .

المعلق : خليل البلوشي .

مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر ودون تقطيع على الانترنت من خلال beIN CONNECT.

يطمح العين إلى أن يصبح أول فريق عربي وآسيوي يتوج باللقب، بينما يأمل ريال في الفوز بالمسابقة (بنظامها الجديد) للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع غريمه برشلونة.

سيكون ناديا ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي لكرة القدم على موعد مع التاريخ، عندما يتلقيان، السبت، في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في نهائي غير متوقع لكأس العالم للأندية 2018.



