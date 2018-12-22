مقتل 3 جنود في انفجار ببوركينا فاسو

قتل 3 جنود وأصيب 4 آخرون، السبت، إثر انفجار قنبلة أثناء مرور عربة عسكرية كانوا يستقلونها في شرق بوركينا فاسو حيث كثّف المتمردون اعتداءاتهم أخيرا، على ما أفاد مسؤول عسكري وكالة فرانس برس.



وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه إنّ "عربة عسكرية اصطدمت بعبوة ناسفة بدائية الصنع وضعها إرهابيون على جانب الطريق" بين مدينتي فادا وباما.



أوضح المسؤول أنّ ملازمًا ومجندين توفوا، مشيرًا إلى إصابة أربعة جنود آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.



وتعرضت بوركينا فاسو لاعتداءات ارهابية خلال السنوات الثلاث السابقة.



وبدأت الاعتداءات أولا في شمال البلاد المحاذي للنيجر ومالي لكنها توسعت لاحقا ووصلت إلى شرق البلاد قرب الحدود مع توجو وبنين.



وقتل 229 شخصا في اعتداءات جهادية في بوركينا فاسو منذ العام 2015، حسب ما جاء في تقرير في سبتمبر الماضي.