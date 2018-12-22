السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:02 م
كاتدرائية ميلاد المسيح تتأهب لاستقبال عيد الميلاد المجيد
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
dostor.org/2445933
تعد مصر من الدول الرائدة في صناعة التمور ومن الدول الكبرى في تصديره حيث تحتل المركز الأول عالميًا فى إنتاج التمور، ويصل حجم إنتاج مصر سنويًا 16 مليون طن وهو ما يمثل 18% من إجمالى الإنتاج العالمى الذى ...
أكد أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جاهزية عاصمة الشباب الإفريقى لاستضافة إحدى مجموعات كأس الأمم الأفريقية، والتي من المتوقع أن تستضيفها مصر في يونيو 2019، لاسيما في ظل توافر المنشآت الرياضية والسياحية من ...
افتتح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم السبت، وحدة القياس والتقويم والتصحيح الإلكتروني بكلية العلوم، بحضور الدكتور علاء الدين رمضان عميد كلية العلوم، ...