القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
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مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
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02:15 م

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الكرازة
السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:02 م

كاتدرائية ميلاد المسيح تتأهب لاستقبال عيد الميلاد المجيد

كاتدرائية ميلاد المسيح
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
dostor.org/2445933
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