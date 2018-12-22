القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
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مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
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05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
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مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
الكابتن
السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:00 م

World Cup يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة ستار

World Cup يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة ستار

World Cup يلا شوت
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World Cup يلا شوت | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين | كول كورة | كورة لايف | كورة ستار | Yalla shoot رابط يلا شوت (Al Ain) - بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة العين ضد ريال مدريد كورة ستار
World Cup يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة ستار
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو استاد مدينة زايد الرياضية من أجل الاستمتاع بالمباراة المثيرة التي ستجمع بين ريال مدريد والعين الإماراتي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم السبت والموافق 22/ 12/ 2018.
World Cup يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة ستار
- موعد مباراة العين ضد ريال مدريد:
وستنطلق مباراة العين الإماراتي ضد ريال مدريد الإسباني اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.
World Cup يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة ستار
- مشوار الفريقين:
استطاع فريق العين تحقيق إنجازاص غير مسبوق للكرة الإماراتية بعد أن تأهل إلى نهائي مونديال الأندية بعد مشوار ناري بدأ مع تيم ويلينجتون في المباراة التي فاز بها بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، ومن ثم فاز بطل الإمارات على الترجي التونسي في ربع النهائي بثلاثية نظيفة وبعد تخطى عقبة ريفر بليت في مفاجئة غير متوقعة بركلات الترجيح 5-4.
World Cup يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة ستار
أما ريال مدريد فلم يلعب بطل أوروبا سوى مباراة نصف نهائي البطولة ضد كاشيما أنتلرز الياباني وبسهولة بالغة فاز بالمباراة بنتيجة 3-1 في لقاء شهد تألق كبير من النجم الويلزي جاريث بيل.

تشكيل العين و ريال مدريد: -
World Cup يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة ستار
العين: خالد عيسى - تسوكاسا شيوتاني - محمد فايز - إسماعيل أحمد - محمد أحمد - ريان يسلم - محمد عبد الرحمن - تونجو دومبيا - حسين الشحات - كايو فيرنانديز - ماركوس بيرج

ريال مدريد: تيبو كورتوا - مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال - توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - جاريث بيل - كريم بنزيمه - ماركو أسينسيو
World Cup يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة ستار
- القنوات الناقلة والمعلق:
ستكون مباراة العين الإماراتي ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي مونديال الأندية مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 1 وسيقوم المعلق خليل البلوشي بالتعليق عليها، وهناك قنوات أخرى أجنبية ستقوم بنقل المباراة مثل "IRIB Varzesh"، و"TVP Sport HD".
World Cup يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة ستار

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