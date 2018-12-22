يلا شوت يوتيوب - مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر hd

مشاهدة مباراة العين وريال مدريد، مشاهدة مباراة العين وريال مدريد اليوم مباشر، بث مباشر مباراة العين الإماراتي وريال مدريد، موعد مباراة العين وريال مدريد، موعد مباراة العين الإماراتي وريال مدريد، موعد مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي، موعد مباراة العين وريال مدريد في كأس العالم للأندية، نهائي كأس العالم للأندية، حيث يستضيف نادي العين الليلة حامل لقب كأس العالم للأندية في آخر نسختين نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك في إطار مباراة نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب مدينة زايد الرياضية، وصعد نادي العين على حساب ريفربليت بالركلات الترجيحية بعد تعادل إيجابي حسم المباراة، بينما صعد ريال مدريد بسهولة وبثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب فريق كاشيما انتلرز الياباني، ويسعى نادي العين لتفجير مفاجأة اليوم والفوز بكأس العالم للأندية، بينما يسعى ريال مدريد لحسم بطولته الثالثة على التوالي في إنجاز غير مسبوق للفريق، ويستعرض لكم " أهل مصر " فيما يلي موعد مباراة العين وريال مدريد، موعد مباراة العين الإماراتي وريال مدريد، موعد مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي، موعد مباراة العين وريال مدريد في كأس العالم للأندية، القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والعين، القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد اليوم.





- موعد مباراة العين والريال

- موعد مباراة الريال والعين

- موعد مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي

- موعد مباراة العين وريال مدريد





- موعد مباراة العين وريال مدريد

من المقرر أن تقام مباراة العين وريال مدريد، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، وفي تمام الثامنة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





- القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد

من المقرر أن تُذاع مباراة العين وريال مدريد، مساء اليوم السبت، على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق خليل البلوشي.





- تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرخيو راموس، رافايل فاران، مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس، يورينتي، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز.





- تشكيل العين الإماراتي المتوقع

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: دومبيا، إسماعيل أحمد، كايو.

خط الوسط: بارمان، محمد عبد الرحمن، مهند، محمد أحمد.

خط الهجوم: شيتواني، جمال معروف، حسين الشحات.