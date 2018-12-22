يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم 22/12/2018 نهائي كأس العالم للأندية

ينطلق توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مساء السبت في الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر، الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 1 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بتعليق خليل البلوشي، وذلك في المواجهة التي يدير أحداثها الحكم الدولي ماريوفو جاير.

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الريال والعين والتشكيل المتوقع

يدخل المدير الفني لريال مدريد سانتياجو سولاري مباراة العين بتشكيل من المتوقع أن يتكون من، تيبو كورتوا بحراسة المرمى، ورباعي الدفاع مارسيلو، سيرجيو راموس، فاران، كارفخال، وفي الوسط لوكا مودريتش، كاسميرو، توني كروس، وبالهجوم بيل وبنزيما وفاسكيز.

فيما ستكون تشكيلة الفريق الإماراتي المتوقعة أن تبدأ المواجهة كالآتي، حارس المرمى: خالد عيسى، خط الدفاع: تسوكاسا شيوتاني – محمد فايز – إسماعيل أحمد – محمد أحمد، خط الوسط: ريان يسلم – محمد عبد الرحمن – تونجو دومبيا – حسين الشحات، وفي الهجوم: كايو فيرنانديز – ماركوس بيرج.







