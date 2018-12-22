القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
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الكابتن
السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:32 م

بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين | موعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة

بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين | موعد مباراة العين اليوم والقنوات الناقلة

بث مباشر مباراة ريال
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بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين | موعد مباراة العين اليوم والقنوات الناقلة
نتابع اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم بدون تقطيع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات مباريات الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الامارات في كاس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليومحيث يريد فريق الريال تحقيق الفوز على حساب العين من اجل التتويج بلقب بطولة كاس العالم للاندية حيث يرغب في الحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعدما نجح في الفوز على الفريق الياباني في الدور نصف النهائي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف ليتاهل للموقعة النهائية وبات على بعد خطوة من تحقيق كاس العالم الاندية في اول بطولة سيحققها المدرب الارجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للمرينجي، اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني والعين الاماراتي بث مباشر اليوم السبت في كأس العالم للأندية.
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