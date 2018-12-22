كورة ستار | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم 22/12/2018 نهائي كأس العالم للأندية





مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018 FIFA ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد والعين

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ريال مدريد والعين

ريال مدريد والعين مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة ريال مدريد والعين

مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي يوم السبت 22 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة وستكون المواجهة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.













مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي في نهائي كاس العالم للاندية لكرة القدم 2018 بث مباشر يلا شوت، حيث ستكون المواجهة منقولة من خلال قناة bein sport hd 1 مساء اليوم السبت التعليق العربي.

مشاهدة ريال مدريد ضد العين يلا شوت

ينطلق توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مساء السبت في الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر، الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 1 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بتعليق خليل البلوشي، وذلك في المواجهة التي يدير أحداثها الحكم الدولي ماريوفو جاير.

مشاهدة نهائي كاس العالم للاندية بث مباشرمشاهدة نهائي كاس العالم للاندية بث مباشر

الريال والعين والتشكيل المتوقع

يدخل المدير الفني لريال مدريد سانتياجو سولاري مباراة العين بتشكيل من المتوقع أن يتكون من، تيبو كورتوا بحراسة المرمى، ورباعي الدفاع مارسيلو، سيرجيو راموس، فاران، كارفخال، وفي الوسط لوكا مودريتش، كاسميرو، توني كروس، وبالهجوم بيل وبنزيما وفاسكيز.