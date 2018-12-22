القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
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السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:30 م

Al Ain.. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر| نهائي مونديال الاندية| ريال مدريد vs العين اونلاين| kora كوره ستار

Al Ain.. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر| نهائي مونديال الاندية| ريال مدريد vs العين اونلاين| kora كوره ستار

مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد
dostor.org/2445739

Al Ain.. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر| نهائي مونديال الاندية| ريال مدريد vs العين اونلاين| kora كوره ستار 

يلا شوت مشاهدة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر أون لاين، المسابقة التي انطلقت رسمياً في الإمارات قبل أيام، بمشاركة ناديي العين والترجي.
ريال مدريد والعين بث مباشر
يأتي موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي مساء اليوم السبت 22-12-2018 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الريال وكاشيما تلفزيونياً ومباشرة عبر قناة Bein sport hd.
ريال مدريد Vs العين. 
البطولة : كأس العالم للأندية (النهائي).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : استاد مدينة زايد الرياضية .
المعلق : خليل البلوشي .

موعد المباراة : 
7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
6:30 مساءاً بتوقيت مصر .
6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
7:30 مساءاً بتوقيت العراق .
6:30 مساءاً بتوقيت السودان .
7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
5:30 مساءاً بتوقيت تونس .
5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
7:30 مساءاً بتوقيت قطر.
4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT ريال مدريد Vs العين. 
البطولة : كأس العالم للأندية (النهائي).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : استاد مدينة زايد الرياضية .
المعلق : خليل البلوشي .

مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر ودون تقطيع على الانترنت من خلال beIN CONNECT.

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يطمح العين إلى أن يصبح أول فريق عربي وآسيوي يتوج باللقب، بينما يأمل ريال في الفوز بالمسابقة (بنظامها الجديد) للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع غريمه برشلونة.
سيكون ناديا ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي لكرة القدم على موعد مع التاريخ، عندما يتلقيان، السبت، في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في نهائي غير متوقع لكأس العالم للأندية 2018.


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