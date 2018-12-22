سقوط تاجر ألعاب نارية بحوذته 634 ألف قطعة بالجمالية

تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية، برئاسة اللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية وبحوذته 634 ألف قطعة ألعاب نارية.



عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط "عبدالخالق.ش.أ"، 50 سنة، تاجر، لاتجاره فى الألعاب النارية، حال تواجده بمخزن ملكه بدائرة القسم وبحوذته 634 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.



وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

