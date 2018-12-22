بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين اون لاين|الان كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن ارتداء لاعبو فريق ريال مدريد، لشارات سوداء خلال مباراة الفريق والتي تجمعه بالعين الإماراتي ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية.





ويخوض ريال مدريد بطل أوروبا، مواجهة العين الإماراتي، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.





وحسبما ذكرت الصحيفة الإسبانية فأنه من المقرر أن يرتدي لاعبو الملكي الشارات السوداء في المباراة، حدادًا على أنخيل لويس هيراس، عضو مجلس إدارة النادي، الذي توفي أمس





وكان ريال مدريد نعى الراحل في بيان رسمي صباح اليوم السبت، وقدم التعازي لأسرته وأصدقائه، على أن ترتدي كل فرق ريال مدريد بالألعاب المختلفة، الشارات السوداء خلال مبارياتها.