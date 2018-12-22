نهائي كاس العالم.. مشاهدة مباراة العين وريال مدريد اليوم (بث مباشر) كورة ستار

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يلا شوت مشاهدة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر أون لاين، المسابقة التي انطلقت رسمياً في الإمارات قبل أيام، بمشاركة ناديي العين والترجي.

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يأتي موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي مساء اليوم السبت 22-12-2018 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الريال وكاشيما تلفزيونياً ومباشرة عبر قناة Bein sport hd.

ريال مدريد Vs العين.

البطولة : كأس العالم للأندية (النهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : استاد مدينة زايد الرياضية .

المعلق : خليل البلوشي .



