مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين نهائي كأس العالم للأندية | ريال مدريد والعين اليوم 22-12-2018
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين نهائي كأس العالم للأندية | ريال مدريد والعين اليوم 22-12-2018
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين نهائي كأس العالم للأندية | ريال مدريد والعين اليوم 22-12-2018
تسبب كسر "محبس" ماسورة مياه عمومي بطريق كورنيش النيل، صباح اليوم السبت، في إعاقة حركة السير، وتباطؤ المركبات، بدءا من وكالة البلح حتى ميدان عبدالمنعم رياض. كما أدى ارتفاع منسوب المياه لمعاناة ...
افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور شريف سعد، رئيس استاد الإسكندرية، وبحضور عدد من أعضاء البرلمان، أحدث صالة للياقة البدنية "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية، ضمن المرحلة الثالثة من ...
حضر عدد كبير من نجوم الفن في حفل توزيع جوائز الديرجيست، وذلك عىي السجادة الحمراء في أحد فنادق التجمع الخامس. وأثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل مرة أخرى، حيث أعلنت عن أن فستانها الجديد هو نفس تصميم ...