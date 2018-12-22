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السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:25 م

ريال مدريد - العين (18:30).. نهائي راموس بث مباشر مباراة الريال ضد العين

ريال مدريد - العين (18:30).. نهائي راموس بث مباشر مباراة الريال ضد العين

كأس العالم للاندية
كأس العالم للاندية
الدستور مباشر
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سانتياغو سولاري ليست سوى مباراة واحدة بعيدا عن أول كأس ريال مدريد "The Galactics" هي أفضل اللاعبين في نهائي كأس أبوظبي للأندية ضد العين هذا هو الدور الخامس والعشرين من مسيرة سيرجيو راموس.

هزم ريال كاشيما أنتلرز في الدور قبل النهائي ، 3-1 ، في حين أن الإمارات العربية المتحدة ، التي شاركت في استضافة البلد المضيف ، احتاجت ثلاث مباريات للوصول إلى المباراة النهائية.

وقد أقصاه العين بعد تسديد ركلات الترجيح على فريق ويلينغتون ، بعد التعادل بشكل مذهل ، من 0-3 إلى 3-3 ، خلال الوقت العادي ، وهزم الترجي الرياضي التونسي 3-0 واستفز المفاجأة الكبرى في الدور نصف النهائي: سقط على ريفر بلايت بعد 2-2 و 7-6 بعد ركلات الترجيح.

تشكيل مباراة ريال مدريد والعين اليوم

ريال مدريد: كورتوا - كارفاجال ، فاران ، راموس ، مارسيلو - كروس ، مودريتش ، لورينتي - لوكاس فاسكيز ، بايل ، بنزيما.

العين: عيسى - أحمد ، إسماعيل أحمد ، فايز ، شيوتاني - برمان ، عبد الرحمن ، تونغو دومبيا - الشحات ، كايو - بيرج.

ريال مدريد - العين سيلعب الليلة الساعة 18:30 ويمكن مشاهدته على الهواء مباشرة على الدستور لايف DOSTOR LIVE.


رابط البث المباشر لمباراة الريال ضد العين في الأسفل..

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