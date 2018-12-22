وزير الخارجية الأمريكى يطلع الرئيس العراقى على أسباب الانسحاب من سوريا

تلقى الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وبحثا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأطلع وزير الخارجية الأمريكى، الرئيس العراقي، على مقتضيات وأسباب قرار الانسحاب الأمريكى من سوريا، كما أبلغه بأن الولايات المتحدة مستمرة بالتزاماتها لمحاربة داعش والإرهاب في العراق.



وحسب بيان الرئاسة العراقية، شدد الرئيس صالح، على أن العراق والمنطقة بحاجة إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، وأهمية إنهاء حالة العنف والصراع العبثي هناك، والذي دفع الشعب السوري أثمانًا باهظة نتيجة استباحة الإرهاب للمدن وارتكاب أبشع الجرائم، فضلًا عن التدخلات الخارجية المدمرة.



وشدد "صالح"، على ضرورة أن يكون الانسحاب عاملًا مساعدًا لتحقيق السلام المبنى على احترام حقوق السوريين وقرارهم المستقل، لا لبدء مرحلة جديدة من العنف والتدخلات، مؤكدًا على ضرورة مراعاة وضع العراق وعدم تحميله وزر التوترات الإقليمية والدولية، وحماية السيادة العراقية والمصلحة الوطنية العراقية يجب أن تكون الأساس في التعامل، ترسيخًا للاستقرار وحماية للنصر المتحقق على الإرهاب.