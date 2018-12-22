HD 1 beIN SPORT .. نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر مواجهة ريال مدريد نظيره العين الإماراتي 2018

الدستور لايف ستريم يقدم بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين اليوم السبت 22-12-2018 في إطار نهائي كأس العالم للأندية يواجه ريال مدريد نظيره العين الإماراتي 2018 على ملعب زايد.





يسعى ريال مدريد لتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي و تأكيد هيمنة الفرق الاوروبية على المسابقة، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت الرياض، أما في العاصمة أبو ظبي فستكون في الثامنة والنصف، بي ان سبورت HD 1 beIN SPORT.









و أزاح الريال في نصف النهائي كاشيما الياباني بنتيجة 3-1، في المقابل فان العين الاماراتي يطمح لمواصلة مفاجاته وتحقيق اللقب كأول فريق عربي يحقق الانجاز .









ووصل سابقا فريق الرجاء البيضاوي لنهائي و خسر من بايرن في النهائي، وأقصى العين كلا من ويلينغتون النيوزيلند ، الترجي التونسي و ريفر بلايت الأرجنتيني.





رابط البث المباشر لمباراة الريال ضد العين في الأسفل..



