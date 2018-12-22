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السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:17 م

وزيرة الصحة: فحص 20.5 مليون مواطن منذ انطلاق "١٠٠ مليون صحة"

الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
الدستور
dostor.org/2445715

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص ٧ ملايين و٨٧٢ ألفًا و٢٢٤ مواطنًا حتى ظهر اليوم الثاني والعشرين للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي وصل إلى ٢٠ مليونًا و٥٧٦ ألفًا و٤١٨ مواطنًا، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص ٤٣١ ألفًا و٣٢٥ طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم السبت، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف "مجاهد" أن الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالًا بإجمالي تردد ٩٦ ألفًا و٦٩٨ طالبًا، والبحيرة ٨٦ ألفًا و٩٧٧ طالبًا، وأسيوط ٧٢ ألفًا و٩٦٠ طالبًا، والقليوبية ٦٥ ألفًا و١٥٠ طالبًا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل ٢٠١٩، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك ٧ ملايين و٨٧٢ ألفًا و٢٢٤ مواطنًا تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث تصدرت القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية بإجمالي ٢ مليون و٩٠٩ آلاف، تلتها سوهاج بـ٩٨٥ ألفًا و٤٠٤ مواطنين، ثم المنوفية بـ٩٨٢ ألف مواطن، ثم كفر الشيخ بـ٧٨٣ ألفًا و٩٣٦ مواطنًا، ثم بني سويف بـ٦٨٦ ألف مواطن.

وتواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.

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