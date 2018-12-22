قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين 22-12-2018 | كورة لايف اون لاين

دخل نادي ريال مدريد أمس أجواء الاستعداد لمباراة العين المقررة غداً، في نهائي كأس العالم للأندية، بعدما طوى فرحة الانتصار الذي حققه على كاشيما انتلرز الياباني بنتيجة 3-1، في مباراة نصف النهائي التي شهدها استاد مدينة زايد الرياضية أمس الأول.

قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين 22-12-2018 | كورة لايف اونلاين

وعاد ملعب جامعة نيويورك ليحتضن تدريبات ريال مدريد التي قادها سانتياجو سولاري، حيث خاض اللاعبون تدريباً استشفائياً غاب عنه ماركو أسينسيو الذي عاودته الآلام خلال مباراة كاشيما التي خاضها بديلاً في الشوط الثاني.

قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين 22-12-2018 | كورة لايف اونلاين



وفي الوقت أدى فيه جميع اللاعبين التدريبات بشكل جماعي، ابتعد جاريث بيل عن خوض التدريبات القوية، حيث كان قد خاض مباراة كاشيما في ظل معاناته من آلام عضلية لم تمنعه من إحراز ثلاثة أهداف.

وفور انتهاء تدريبات الإحماء قام اللاعبون الذين خاضوا مباراة كاشيما بأداء تدريبات خاصة تركزت معظمها على تمارين الإطالة، قاد بعدها المدير الفني الأرجنتيني بقية المجموعة في تدريبات تكتيكية.

وأكدت عدة مصادر داخل معسكر ريال مدريد، أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري بدأ الاستعداد لمباراة العين، بعد مواجهة كاشيما مباشرة، إذ طلب فور وصوله إلى مقر إقامة البعثة أمس الأول من أعضاء الجهاز الفني جمع معلومات شاملة عن فريق العين، كما أنه لم يكتف بمشاهدة تسجيل مباراة العين أمام ريفر بليت الأرجنتيني، بل قام بمشاهدة المباراتين السابقتين لـ «الزعيم» أمام ويلنجتون النيوزيلندي والترجي التونسي كذلك.

قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين 22-12-2018 | كورة لايف اونلاين



وحرص سانتياجو على مشاهدة عدة لقطات مجزأة لمباريات العين الثلاث في البطولة، حيث خصصت هذه التسجيلات لدراسة أسلوب العين الهجومي والدفاعي، وطريقة بناء الهجمات من العمق والأطراف.

وكان تأهل العين إلى نهائي كأس العالم للأندية أربك حسابات سولاري الذي يعتبر أحد مشجعي نادي ريفر بليت، حيث كان قد تابع فوز الفريق على بوكا جونيورز في نهائي الليبرتادوريس الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في التاسع من الشهر الحالي، حيث كانت جميع الترشيحات تؤكد أن ريال مدريد سيواجه فريق «المليونيرات» في النهائي، لكن العين أطاحه إلى جانب بطلين قاريين آخرين على التوالي، وهو ما شكل صدمة لسولاري المنشغل حالياً بإعادة ترتيب أوراقه الفنية لمواجهة الغد.

قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين 22-12-2018 | كورة لايف اونلاين



وبلا شك يعتبر لقب كأس العالم للأندية هدفاً لإدارة نادي ريال مدريد واللاعبين، لكن المدير الفني سانتياجو سولاري يعتبر الأكثر رغبة في رؤية الفريق متوجاً باللقب، حيث إنه يبحث عن أول ألقابه مع «الميرنجي»، مما يزيد من فرص بقائه على رأس القيادة الفنية للفريق الذي يعاني الموسم الحالي عدة هزائم.