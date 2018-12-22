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اقتصاد
السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:15 م

غدًا.. وزيرة الاستثمار توقع اتفاقية مع السفير الألمانى بالقاهرة

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر
حسن كامل
dostor.org/2445711

توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، غدًا الأحد، اتفاقية مع السفير يوليوس جورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

كانت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أظهرت في وقت سابق، أن الاستثمارات الألمانية في مصر تحتل حاليًا المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 فى قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في تصريحات سابقة، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادى مع ألمانيا، وزيادة الاستثمارات الألمانية في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من أجل أن تصبح ألمانيا من أعلى 10 دول مستثمرة في مصر.

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