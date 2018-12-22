"بيكهام" أول لاعب كرة قدم يسافر إلى الفضاء

يقترب نجم المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، من أن يصبح أول لاعب يغادر كوكب الأرض إلى الفضاء.



ووفقا لما جاء في تقارير صحفية إنجليزية، يجري بيكهام مفاوضات مع شركات سفر فضائية، يعتقد أن من بينها "فيرجن أتلانتيك".



وأوضحت الصحيفة أن اللاعب، صاحب الـ43 عاما، تحدث عن الأمر منذ فترة طويلة، وأن الأمر أصبح واقعيا وقد يتحول لحقيقة.



ورسم لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق وشما جديدا على رأسه، على شكل كواكب تدور في مدارات، الأمر الذي يعطي مؤشرا على اقتراب سفره للفضاء.



وتزايد الحديث في السنوات الأخيرة عن اقتراب الرحلات التجارية إلى الفضاء، وسط توقعات بأن تبدأ هذه الرحلات في 2020.



وذكرت تقارير أن مئات المشاهير حول العالم حجزوا مقاعد لهم في هذه الرحلات، التي تقول تقديرات إن ثمن تذكرتها يصل إلى 250 ألف دولار.