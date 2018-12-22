"الوطنية للإعلام": العمل داخل المبنى يسير بشكل طبيعى

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن العمل يسير بشكل طبيعي ولم يتأثر بكمية المياه الكبيرة التي نتجت عن انفجار ماسورة المياه بشارع كورنيش النيل وتسربت داخل مبني الإذاعة والتليفزيون.



وسارعت أجهزة الأمن، ومحافظة القاهرة، بالتعامل مع الموقف لشفط كميات المياه التي تسربت داخل مبني الإذاعة والتليفزيون وبالتعاون مع قطاع الهندسة وقطاع الأمن بالوطنية للإعلام، وتمت السيطرة على الأمر ولم يتسبب ذلك في أي خسائر مادية والعمل يسير بشكل طبيعي داخل مبني الهيئة الوطنية للإعلام.