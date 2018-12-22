القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
مصر
السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:56 م

وزير التعليم العالى: خطة تطوير فعالة بعد إعلان "السيسى" 2019 عام التعليم

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
أ ش أ
dostor.org/2445547

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة وضعت خطة فعالة لمضاعفة الجهود لتطوير التعليم وإعداد جيل ينافس فى سوق العمل، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن عام 2019 هو عام التعليم، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بجامعات كبيرة ذات بنية تحتية قوية، تكشف عن حجم الإنفاق الضخم للدولة على التعليم الجامعى.

وأوضح الوزير- في كلمته خلال احتفال الجامعة بعيدها الـ42 اليوم السبت، بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الحقوق بحضور الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق- أن مصر تتصدر الدول النامية في مجال البحث العلمي، مشيدًا بالخدمة الصحية الراقية التىي تقدمها المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة المنوفية ومعهد الكبد.

من جانبه، أكد المحافظ اللواء سعيد عباس، أن جامعة المنوفية منارة العلم والمعرفة فى الدلتا والاحتفال بعيدها السنوي يعد تكليلًا لما تبذله من جهد كبير فى إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا فعالًا بين المحافظة والجامعة كشريك فعال فى تنفيذ خطط التنمية من أجل مستقبل مشرق وأفضل لمصر.

بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك، إنه جار إنشاء المجمع التكنولوجي بالجامعة بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، فضلًا عن تدشين 10 برامج تعليمية جديدة بكليات الجامعة، وتنفيذ 218 مشروعًا طلابيًا شارك فيها 17 ألف طالب وطالبة، ومشاركة الجامعة في المسابقات الطلابية المختلفة، أسفرت عن تحقيق الجامعة 21 مركز أول و24 مركز ثاني و22 مركز ثالث.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم إجراء 318 حالة زرع كبد بمعهد الكبد القومى، منها 48 حالة هذا العام، وفحص 83 ألف طالب وطالبة للكشف عن فيروس "سي" وعلاج المصابين بالمجان.

وأوضح أن جامعة المنوفية تضم أكثر من 4 آلاف عضو هيئة تدريس وألفي عضو في الهيئة المعاونة و14 ألف عضو في الجهاز الإداري و80 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، و20 ألف طالب في الدراسات العليا، موضحًا أن الجامعة تضم 19 كلية، بالإضافة إلى بدء الدراسة فى كلية الإعلام وطب الأسنان العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة أبرمت الكثير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، بهدف تطوير البرامج العلمية في كليات الجامعة.

وتابع، أن الجامعة نفذت أكثر من 42 ألف قافلة في مختلف المجالات لخدمة المجتمع المحلي، موضحًا أن كليات الهندسة والزراعة والتمريض حصلت على الاعتماد، بينما يتم إعداد باقى الكليات للحصول على الاعتماد والجودة.

وكرم وزير التعليم العالى - في ختام الحفل - رؤساء جامعة المنوفية السابقين، وأعضاء هيئات التدريس المتميزين في الجامعة الحاصلين على جوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية وجوائز الترجمة، والحاصلين على جائزة الدكتور مصطفى عبدالمتعال للمتميزين من أعضاء هيئات التدريس بالجامعة، وقادة العمل الإداري في الجامعة، وأعضاء هيئات التدريس الحاصلين على جوائز دولية ومحلية، وأوائل الطلاب فى مختلف الكليات، ورؤساء اتحادات الطلاب في الجامعة.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا

منذ اسبوع

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان

منذ أقل من شهر

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ أقل من شهر

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

الآن

بعد تهديدات إيران.. وصول حاملة طائرات أمريكية لمياه الخليج

"البحوث الإسلامية" يكشف خطة الأزهر لزيادة أعداد المبعوثين لإفريقيا

"أبوشقة" يكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون زواج القاصرات

"السيسى" يشكر القائمين على تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية

ads
الأكثر قراءة

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

محمد صلاح يحتفى بتصدره قائمة هدافى الدورى الإنجليزى

عامل يقتل زوج والدته لرغبته في طلاقها بالغربية

بالصور.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مدرسة بالبحيرة

ألبومات الصور

بالصور.. شلل مرورى بكورنيش النيل بسبب كسر ماسورة مياه

بالصور.. افتتاح أحدث صالة "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية

النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الديرجيست.. صور

ائتلاف شباب القطاع الريفى بالسويس ينظم مؤتمرًا بقرية "عامر"

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

محمد صلاح يحتفى بتصدره قائمة هدافى الدورى الإنجليزى

عامل يقتل زوج والدته لرغبته في طلاقها بالغربية

بالصور.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مدرسة بالبحيرة

كشكول

«التعليم» تحدد مواصفات الوجبات المدرسية بالتعاون مع «بسكو مصر»

بالصور..«عبد الغفار» و«مبارك» يطلقان شعلة الاحتفال بالعيد الـ42 لجامعة المنوفية

بمناسبة مرور 110 عامًا .. رئيس جامعة القاهرة يعطي هدية لطلابها

تعرف علي كبسولة «الخشت» للقضاء علي ضغط الامتحانات

«الكتاب الموحد» .. القرار الحائر بين أعضاء تدريس الأزهر

الأمصار

في الفصل السادس من الاحتجاجات.. اللون الأصفر يخيم على شوارع باريس

في ظل الاحتجاجات.. زعيم المعارضة السوداني يطالب بانتخابات رئاسية

الأول منذ بدء الاحتجاجات.. الرئيس السوداني يصدر قرارا جمهوريا

المملكة السعودية تؤيد قرار طرد ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين

لتعزيز الهدنة.. وصول رئيس البعثة الأممية للأمم المتحدة إلى عدن

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

"كلاشينكوف" الروسية تبدأ بتزويد الجيش ببندقية "آكا- 12"

اعتقال شخصين في قضيّة الطائرات المسيّرة بمحيط مطار غاتويك

"Road Redemption".. الطريق إلى المجد مرصوف بالدم والألم

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

إنجاب الأطفال يزيد خطر الإصابة بمرض قاتل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎