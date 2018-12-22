وزير التعليم العالى: خطة تطوير فعالة بعد إعلان "السيسى" 2019 عام التعليم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة وضعت خطة فعالة لمضاعفة الجهود لتطوير التعليم وإعداد جيل ينافس فى سوق العمل، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن عام 2019 هو عام التعليم، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بجامعات كبيرة ذات بنية تحتية قوية، تكشف عن حجم الإنفاق الضخم للدولة على التعليم الجامعى.



وأوضح الوزير- في كلمته خلال احتفال الجامعة بعيدها الـ42 اليوم السبت، بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الحقوق بحضور الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق- أن مصر تتصدر الدول النامية في مجال البحث العلمي، مشيدًا بالخدمة الصحية الراقية التىي تقدمها المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة المنوفية ومعهد الكبد.



من جانبه، أكد المحافظ اللواء سعيد عباس، أن جامعة المنوفية منارة العلم والمعرفة فى الدلتا والاحتفال بعيدها السنوي يعد تكليلًا لما تبذله من جهد كبير فى إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا فعالًا بين المحافظة والجامعة كشريك فعال فى تنفيذ خطط التنمية من أجل مستقبل مشرق وأفضل لمصر.



بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك، إنه جار إنشاء المجمع التكنولوجي بالجامعة بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، فضلًا عن تدشين 10 برامج تعليمية جديدة بكليات الجامعة، وتنفيذ 218 مشروعًا طلابيًا شارك فيها 17 ألف طالب وطالبة، ومشاركة الجامعة في المسابقات الطلابية المختلفة، أسفرت عن تحقيق الجامعة 21 مركز أول و24 مركز ثاني و22 مركز ثالث.



وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم إجراء 318 حالة زرع كبد بمعهد الكبد القومى، منها 48 حالة هذا العام، وفحص 83 ألف طالب وطالبة للكشف عن فيروس "سي" وعلاج المصابين بالمجان.



وأوضح أن جامعة المنوفية تضم أكثر من 4 آلاف عضو هيئة تدريس وألفي عضو في الهيئة المعاونة و14 ألف عضو في الجهاز الإداري و80 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، و20 ألف طالب في الدراسات العليا، موضحًا أن الجامعة تضم 19 كلية، بالإضافة إلى بدء الدراسة فى كلية الإعلام وطب الأسنان العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة أبرمت الكثير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، بهدف تطوير البرامج العلمية في كليات الجامعة.



وتابع، أن الجامعة نفذت أكثر من 42 ألف قافلة في مختلف المجالات لخدمة المجتمع المحلي، موضحًا أن كليات الهندسة والزراعة والتمريض حصلت على الاعتماد، بينما يتم إعداد باقى الكليات للحصول على الاعتماد والجودة.



وكرم وزير التعليم العالى - في ختام الحفل - رؤساء جامعة المنوفية السابقين، وأعضاء هيئات التدريس المتميزين في الجامعة الحاصلين على جوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية وجوائز الترجمة، والحاصلين على جائزة الدكتور مصطفى عبدالمتعال للمتميزين من أعضاء هيئات التدريس بالجامعة، وقادة العمل الإداري في الجامعة، وأعضاء هيئات التدريس الحاصلين على جوائز دولية ومحلية، وأوائل الطلاب فى مختلف الكليات، ورؤساء اتحادات الطلاب في الجامعة.