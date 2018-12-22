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السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:55 م

"كعكة الكريسماس".. كم يبلغ أجر شيرين عبدالوهاب في حفل رأس السنة؟

الفنانة شيرين عبد
الفنانة شيرين عبد الوهاب
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2445542

تقاضت الفنانة شيرين عبد الوهاب أجرا وصل إلى 60 الف دولار أى ما يعادل مليون و80 ألف جنيه، نظير حفلها القادم، والمقرر أن تحيه ليلة رأس السنة بصحبة الفنان صابر الرباعى بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل.

ومن المقرر أن تشدو شيرين بباقة من أغانيها المتنوعة، إضافة إلى أغانى ألبومها الغنائى الأخير "نساى " والذى حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه فى شهر أكتوبر الماضي.

وتراوحت أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي في رأس السنة، ما بين 10 و15 ألف جنيه لفئة "VIP"، و8 آلاف جنيه للفئة العادية.

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