"كعكة الكريسماس".. كم يبلغ أجر شيرين عبدالوهاب في حفل رأس السنة؟

تقاضت الفنانة شيرين عبد الوهاب أجرا وصل إلى 60 الف دولار أى ما يعادل مليون و80 ألف جنيه، نظير حفلها القادم، والمقرر أن تحيه ليلة رأس السنة بصحبة الفنان صابر الرباعى بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل.



ومن المقرر أن تشدو شيرين بباقة من أغانيها المتنوعة، إضافة إلى أغانى ألبومها الغنائى الأخير "نساى " والذى حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه فى شهر أكتوبر الماضي.



وتراوحت أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي في رأس السنة، ما بين 10 و15 ألف جنيه لفئة "VIP"، و8 آلاف جنيه للفئة العادية.