كيف تشاهد مباراة ريال مدريد و العين على شاشة التلفزيون بشكل مجاني HD

تعرَّف على كيفية مشاهدة البث المباشر ريال مدريد - العين: مشاهدة نهائي كأس العالم للأندية

عبر الإنترنت ومواقع مشاهدة البث المباشر على شاشة Real Madrid vs Al Ain ، مباراة نهائي كأس العالم للأندية لعام 2018 التي تقام اليوم ، السبت 22 ديسمبر





سيلعب ريال مدريد يوم السبت 22 ديسمبر المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2018 ضد العين. سولاري هي ، قبل ، المفضلة ، قبل الفريق بقيادة زوران ماميك. وصلت الكعكة إلى هذه المباراة النهائية بعد فوزها على كاشيما اليابانية 3-1 مع هاتريك بيل. من جانبهم ، فاز أصحاب الأرض على ريفر بلايت في مباراة مفاجئة ، وتأهلوا إلى هذه المباراة الكبرى في ملعب الشيخ زايد في أبو ظبي.





الجدول الزمني: ما هو الوقت الحقيقي ريال مدريد ضد العين من كأس العالم للأندية؟





سيكون Marco Asensio هو القاع الكبير لأهداف هذه اللعبة لأنه يعاني من إصابة في الصف الثاني في العضلات اليمنى في الفخد المستقيمة. ومايوركا ، الذي أصيب بعد عودته إلى منزله في كاشيما في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية ، في انتظار التطور ولا وقت للعودة المتوقع. ستقام المباراة الساعة 17:30 من اسبانيا. بالإضافة إلى ذلك ، الجداول الزمنية في البلدان الأخرى هي:





الإكوادور: الساعة 11:30

بيرو: الساعة 11:30

كولومبيا: الساعة 11:30

المكسيك: الساعة 10:30

بوليفيا: الساعة 12:30

تشيلي: الساعة 1:30 بعد الظهر.

الارجنتين: 1:30 بعد الظهر

أوروغواي: الساعة 1:30 بعد الظهر.

باراجواي: الساعة 1:30 بعد الظهر

مصر : 6:30 م

السعودية : 7:30 م

الإمارات : 8:30 م

التلفزيون: كيف يشاهد ريال مدريد و العين على شاشة التلفزيون؟

وسيكون "ماميك" أول فريق إماراتي يشارك في نهائيات كأس العالم للأندية ، متخطياً بذلك الإنجاز الذي حققته الجزيرة العام الماضي ، والذي سقط في الدور قبل النهائي أمام ريال مدريد. من جانبهم ، يسعى الفريق الأبيض للبطولة الثالثة على التوالي والرابع في خمس سنوات. مع الفوز ، سيسعون ليكونوا أنجح فريق في المسابقة. في الوقت الحاضر ، ريال مدريد وبرشلونة لديهم ثلاثة ألقاب في واجهات العرض الخاصة بهم. يمكن رؤية اللعبة في إسبانيا من خلال La1 TVE وسيتم تدريبها بواسطة Jair Marrufo ، الحكم الأمريكي. أجهزة التلفزيون في بقية البلدان هي:





الشرق الأوسط: بي ان سبورت

الاكوادور: فوكس سبورتس

بيرو: فوكس سبورتس

كولومبيا: فوكس سبورتس

المكسيك: فوكس سبورتس

بوليفيا: فوكس سبورتس

تشيلي: فوكس الرياضية

الأرجنتين: فوكس سبورتس

أوروجواي: فوكس سبورتس

باراجواي: فوكس سبورتس

الإنترنت: أين يمكنك متابعة ريال مدريد - العين دي بريميرا؟





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