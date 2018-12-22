القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
عالم
السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:53 م

القوات الأفغانية تحبط هجومًا انتحاريًا على مجمع حكومي بجنوب البلاد

القوات الأفغانية
وكالات
dostor.org/2445538

أحبطت قوات الأمن الأفغانية هجوما انتحاريا على مجمع تابع للحكومة، في إقليم زابول جنوب البلاد، طبقا لما ذكره مسئولون بالحكومة المحلية.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم، جول إسلام سايال قوله إن مهاجما انتحاريا فجّر عبواته الناسفة، بعد أن تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الأمن.

وأضاف سايال أن المهاجم الانتحاري كان يسعى لاستهداف المجمع الإداري لمنطقة "شينكاي"، وتابع أن المهاجم الانتحاري فقط هو الذي قتل في الانفجار، ولم يصب أي فرد من قوات الأمن في الهجوم.

وأكدت وزارة الداخلية أيضا وقوع الهجوم، قائلة إنه تم تحديد هوية المهاجم الانتحاري، ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على ذلك.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

منذ أقل من شهر

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ أقل من شهر

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

الآن

بعد تهديدات إيران.. وصول حاملة طائرات أمريكية لمياه الخليج

"البحوث الإسلامية" يكشف خطة الأزهر لزيادة أعداد المبعوثين لإفريقيا

"أبوشقة" يكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون زواج القاصرات

"السيسى" يشكر القائمين على تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية

ads
الأكثر قراءة

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

محمد صلاح يحتفى بتصدره قائمة هدافى الدورى الإنجليزى

عامل يقتل زوج والدته لرغبته في طلاقها بالغربية

بالصور.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مدرسة بالبحيرة

ألبومات الصور

بالصور.. شلل مرورى بكورنيش النيل بسبب كسر ماسورة مياه

بالصور.. افتتاح أحدث صالة "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية

النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الديرجيست.. صور

ائتلاف شباب القطاع الريفى بالسويس ينظم مؤتمرًا بقرية "عامر"

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

محمد صلاح يحتفى بتصدره قائمة هدافى الدورى الإنجليزى

عامل يقتل زوج والدته لرغبته في طلاقها بالغربية

بالصور.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مدرسة بالبحيرة

كشكول

«التعليم» تحدد مواصفات الوجبات المدرسية بالتعاون مع «بسكو مصر»

بالصور..«عبد الغفار» و«مبارك» يطلقان شعلة الاحتفال بالعيد الـ42 لجامعة المنوفية

بمناسبة مرور 110 عامًا .. رئيس جامعة القاهرة يعطي هدية لطلابها

تعرف علي كبسولة «الخشت» للقضاء علي ضغط الامتحانات

«الكتاب الموحد» .. القرار الحائر بين أعضاء تدريس الأزهر

الأمصار

في الفصل السادس من الاحتجاجات.. اللون الأصفر يخيم على شوارع باريس

في ظل الاحتجاجات.. زعيم المعارضة السوداني يطالب بانتخابات رئاسية

الأول منذ بدء الاحتجاجات.. الرئيس السوداني يصدر قرارا جمهوريا

المملكة السعودية تؤيد قرار طرد ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين

لتعزيز الهدنة.. وصول رئيس البعثة الأممية للأمم المتحدة إلى عدن

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

"كلاشينكوف" الروسية تبدأ بتزويد الجيش ببندقية "آكا- 12"

اعتقال شخصين في قضيّة الطائرات المسيّرة بمحيط مطار غاتويك

"Road Redemption".. الطريق إلى المجد مرصوف بالدم والألم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

إنجاب الأطفال يزيد خطر الإصابة بمرض قاتل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎