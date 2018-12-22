السيسى يفتتح عددًا من المشروعات القومية فى مجال الزراعات المحمية بالعاشر

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أحد أهم المشاريع القومية فى مجال الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، والتى تأتى تأكيدًا على مواصلة مسيرة العطاء، وتطوير الاستثمارات الزراعية بأرقى المعايير الدولية.



ويأتى هذا الافتتاح نتاجًا جديدًا لقرار القيادة السياسية بإنشاء الشركة الوطنية للزراعات المحمية كإحدى الشركات الجديدة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث أخذت الشركة على عاتقها مسئولية إنشاء العديد من التجمعات الزراعية فى المناطق الصحراوية مع تدريب الآلاف من شباب الخرجين على أحدث النظم التكنولوجية فى ذلك المجال.



وبدأت مراسم الافتتاح بكلمة اللواء مصطفى أمين على مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذى أشار لدور الجهاز فى المساهمة مع أجهزة الدولة المختلفة فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية فى مختلف المجالات التى تتماشى وتدعم خطط التنمية الشاملة فى مصر وفى مقدماتها مشروعات الإنتاج الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى.



وأشار لدور الشركة الوطنية للزراعات المحمية إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال إنشاء وزراعة (7100) صوبة زراعية بعدة مواقع على مساحة ( 000 34 ) فدان فى مناطق العاشر من رمضان وأبوسلطان والحمام وشرق الإسماعيلية واللاهون بمحافظة الفيوم.



وأكد على أهمية التحول إلى الزراعات المحمية فى الصوبات الزراعية لبعض أنواع المحاصيل لتحقيق العديد من الأهداف خاصة زيادة القدرة على التخصيص الأمثل للمتاح من الأراضى التى تناسب تنفيذ المشروعات الزراعية بها لمختلف المحاصيل الحقلية والعلفية والخضروات وغيرها، وذلك فى ظل محدودية المساحات المتاحة والمنزرعة منها حتى الآن، كذلك ترشيد الاستخدام من الموارد المائية العذبة المتاحة فى مصر لمواجهة الالتزامات المتزايدة للاستخدامات المختلفة وذلك فى ظل محدودية المتاح منها.



وأضاف أن كل هذه الأمور دفعت نحو الاتجاه لمثل هذه الأنواع من الزراعات المحمية كذلك تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه المتاحة بتطبيق الأساليب العلمية الحديثة فى تنفيذ المشروعات الزراعية لزيادة الإنتاج وبالجودة العالية وعلى مدار العام مع ترشيد التكلفة، وبما يؤدى فى النهاية إلى تعظيم العائد من الاستثمار.



وتحقق الصوبات عالية التكنولوجيا ترشيدًا يصل إلى 80% من مياه الرى مع زيادة فى الإنتاجية تصل لنحو أربعة أمثال، ويتحقق ذلك من خلال منظومة التحكم البيئى فى درجات الحرارة والتهوية والرطوبة ومستويات الإضاءة المطلوبة، حيث يحقق استخدام الصوبات الزراعية ترشيدًا كبيرًا فى استهلاك المياه.



ففى الصوبات العادية، يقل استخدام المياه بنسبة 40% عنها فى الزراعات المكشوفة على نفس المساحة مع تحقيق ضعف الإنتاجية كما يتيح العمل على زيادة المعروض من بعض أصناف الخضروات فى الأسواق للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة العالية وعلى مدار العام حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الغذاء الصافى حوالى (95) كجم فقط سنويًا من الخضروات.



كما تم العمل المستمر للتغلب على مشكلة انخفاض صافى الإنتاج المحلى من الخضروات المتزامن مع الزيادات السكانية المستمرة، وذلك من خلال إنشاء وزراعة (7100) صوبة زراعية فى عدة مواقع منها ( الصوبات الزراعية بشرق الإسماعيلية ومنطقة محمد نجيب وأبوسلطان والعاشر من رمضان ) وتتراوح مساحة الصوبة الواحدة من ( 1.5 ) فدان إلى ( 12 ) فدانًا وتحقق هذه المرحلة إنتاجية نحو (1،5) مليون طن سنويًا من بعض أنواع الخضروات تعادل إنتاجية أكثر من (150) ألف فدان من الزراعات المكشوفة.



وأتاحت هذه المرحلة أكثر من (75) ألف فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات، كما استعرض مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مكونات مشروع الزراعات المحمية بموقع العاشر من رمضان والذى يمتد على مساحة (2500) فدان يشمل (600) صوبة زراعية مساحة الواحدة (2.5) فدان روعى فيها وفقًا لأحدث التقنيات العلمية للحصول على أفضل النبات الذى يتميز بالإنتاجية العالية من الثمار والقدرة على مقاومة العديد من أمراض التربة، كذلك يضم المشروع محطة للفرز والتعبئة بطاقة تصل الى (400) طن فى اليوم وتضم ثلاجات للحفظ والتبريد ومعملًا للتحليل والأبحاث وغرف للتطهير والتعقيم ومركزًا للمراقبة والتحكم، فضلًا عن مجموعة من المنشآت الإدارية والخدمية والفنية ومجموعة المخازن.



كما أشار إلى أهمية صوب المشاتل وإنتاج البذور والتى تنشأ وفقًا لأحدث التقنيات العلمية وتحقق إنتاجية عالية من الثمار، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء الذى قدمته العديد من أجهزة الدولة المختصة لإنجاح هذه المشروعات وفى مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى ووزارة الكهرباء والطاقة وكذلك الشركات المدنية المصرية والشركات العالمية مثل روفايبا الإسبانية وشركة سينوماك الصينية. الشركة الوطنية للزراعات المحمية.



واستمع "السيسي" لعرض رئيس مجلس إدراة الشركة الوطنية للزراعات المحمية اللواء أ ح محمد عبدالحى، تناول الإشارة لأول موقع متكامل يتم افتتاحه من مواقع الشركة الوطنية للزراعات المحمية وإنجازة فى هذه المدة الزمنية القياسية مع المحافظة على تعليمات منظمات الغذاء العالمية فى إنشاء البنية التحتية والالتزام بمتطلبات العمليات الزراعية لإنتاج محاصيل أمنة طبقًا للاشتراطات الدولية، وتضمنت المرحلـة الأولــى 34.000 فـدان موزعة على عدة مواقع منها موقع قرية الأمل بمساحة 100 فدان وجنوب أبوسلطان على مساحة 12500 فدان ومدينة الحمام بمساحة 6000 فدان ومدينة العاشر من رمضان بمساحة 2500 فدان، بالإضافة إلى مساحة 13000فدان بمحافظة الفيوم.