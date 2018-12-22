ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار العاصمة الصومالية إلى 36 قتيلًا ومصابًا

أعلنت الشرطة الصومالية اليوم السبت، أن حصيلة الضحايا جراء انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة للجيش بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة "مقديشيو" ارتفعت إلى 16 قتيلا على الأقل وأكثر من 20 مصابًا.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المسئول بالشرطة "محمد حسين" قوله ان من بين القتلى ثلاثة من العاملين في محطة "يونيفرسال" التليفزيونية التي تتخذ من العاصمة البريطانية (لندن) مقرًا لها، مشيرًا إلى أن أحد المشرعين ونائب عمدة العاصمة "مقديشيو" من بين المصابين جراء الانفجار.



وكانت حركة "الشباب" الصومالية، أعلنت في وقت سابق اليوم مسئوليتها عن هذا الانفجار.