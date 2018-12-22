يوتيوب لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر yalla مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين يلا شوت, مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة لايف, مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين كورة اون لاين, مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين على كورة ستار, مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم, مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين, مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين ، مباراة ريال مدريد والعين مباشر, مباراة ريال مدريد والعين مباشر, بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين يوتيوب, بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين كورة ستار, بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين كورة اون لاين, بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين بين سبورت, بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين بدون تقطيع, بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين اليوم بث مباشر, بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين اليوم, بث مباشر, مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع, مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر, مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر مجانا, مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر يلا شوت, مباشر ماتش ريال مدريد والعين الاماراتي, مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم ,مشاهدة ريال مدريد ضد العين الاماراتي, مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بدون تقطيع, مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر

انطلاق الان مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يلا شوت الريال والعين كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش ريال مدر ضد العين





أكد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني على صعوبة مباراة العين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري حسين الشحات ويحيي نادر المحدد لها غداً السبت بملعب "مدينة زايد الرياضية"، بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" فى نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

انطلاق الان مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يلا شوت الريال والعين كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش ريال مدر ضد العين

وقال سيرجيو راموس في المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، "لدينا أقصى درجات التواضع والاحترام، الجميع كان يرى ريفربلايت هو المرشح للوصول للنهائي، ولكن العين انتصر في النهاية، لأن لديهم لاعبين جيدين ويجب أن نكون حذرين".

انطلاق الان مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يلا شوت الريال والعين كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش ريال مدر ضد العين

أضاف قائد ريال مدريد "لم يقم أي ناد في العالم بتحقيق اللقب 4 مرات والفرصة مواتية لنا، ولدينا الكثير من الحماس والرغبة في العودة بالكأس".

انطلاق الان مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يلا شوت الريال والعين كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش ريال مدر ضد العين

واختتم راموس تصريحاته حول مباراة العين الإماراتي قائلاً: "حصلنا على معاملة جيدة هنا، وذهبت إلى مسجد الشيخ زايد وهناك أشخاص قالوا لي إنهم مشجعين لريال مدريد، بالتأكيد لديهم قلب منقسم الآن، حققت الكثير من الألقاب، مع الريال وغداً سأكون على موعد مع الفوز باللقب رقم 20".

انطلاق الان مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يلا شوت الريال والعين كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش ريال مدر ضد العين

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الغد حضور العديد من الشخصيات الرياضية أبرزهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.

انطلاق الان مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يلا شوت الريال والعين كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش ريال مدر ضد العين

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر yalla