فيلم "الضيف" يواجه مشكلة رقابية قبل عرضه في مصر

اعترضت لجنة المشاهدة بالرقابة على المصنفات الفنية على تمرير فيلم "الضيف"، ومنحه تصريح العرض بدور السينما خلال موسم رأس السنة.



وكشف مصدر بالرقابة، لـ"الدستور"، عن أن اللجنة تحتاج لوقت لمشاهدة الفيلم قبل منحه تصريح العرض، لما يتناوله من قضية شائكة، كما أنه يستلزم عرضه على لجنة مشاهدة الأعمال الفنية بالأزهر.



ويخشى صناع العمل من مواجهة الفيلم لعدد من التأجيلات والأزمات نظرًا لموضوعه الشائك وتطرقه للدين والسياسة.



ويتناول الفيلم قصة مفكر ديني يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، ويتم اتهامه بازدراء الأديان نتيجة لأفكاره التي يهاجمها البعض،على سبيل المثال أن الحجاب ليس فرضا، وهناك آراء كثيرة تتسبب في تشتيت عقول من حوله لاقتناعهم بها، مما يعرضه لمشاكل كثيرة.



وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت الإعلان التشويقي الأول للفيلم الحائز على جائزة الجمهور فى مهرجان "تاليين بلاك نايتس" السينمائي، تمهيدًا لعرضه قريبًا في دور العرض.



فيلم "الضيف" بطولة خالد الصاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وماجد الكدواني، ومحمد ممدوح، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.

