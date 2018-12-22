القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
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مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين يلا شوت

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أكد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني على صعوبة مباراة العين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري حسين الشحات ويحيي نادر المحدد لها غداً السبت بملعب "مدينة زايد الرياضية"، بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" فى نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
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وقال سيرجيو راموس في المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، "لدينا أقصى درجات التواضع والاحترام، الجميع كان يرى ريفربلايت هو المرشح للوصول للنهائي، ولكن العين انتصر في النهاية، لأن لديهم لاعبين جيدين ويجب أن نكون حذرين".
انطلاق الان مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يلا شوت الريال والعين كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش ريال مدر ضد العين
أضاف قائد ريال مدريد "لم يقم أي ناد في العالم بتحقيق اللقب 4 مرات والفرصة مواتية لنا، ولدينا الكثير من الحماس والرغبة في العودة بالكأس".
انطلاق الان مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يلا شوت الريال والعين كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش ريال مدر ضد العين
واختتم راموس تصريحاته حول مباراة العين الإماراتي قائلاً: "حصلنا على معاملة جيدة هنا، وذهبت إلى مسجد الشيخ زايد وهناك أشخاص قالوا لي إنهم مشجعين لريال مدريد، بالتأكيد لديهم قلب منقسم الآن، حققت الكثير من الألقاب، مع الريال وغداً سأكون على موعد مع الفوز باللقب رقم 20".
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ومن المنتظر أن تشهد مباراة الغد حضور العديد من الشخصيات الرياضية أبرزهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.
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