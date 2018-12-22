شاهد الافضل .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم yalla shoot

يخوض فريق ريال مدريد نهائي كأس العالم للأندية بدولة الإمارات العربية المُتحدة، بمواجهة فريق العين الإماراتي؛ اليوم السبت 22 ديسمبر على ملعب "مدينة زايد".





ويأمل النادي الملكي في تحقيق الفوز على العين، وتجنب مفاجآت الفريق الإماراتي، للتتويج بأولى بطولاته تحت قيادة المدرب الأرجنتيني "سانتياجو سولاري".





وعلى الجانب الآخر، يأمل فريق العين الإماراتي بقيادة محترفنا "حسين الشحات" نجم منتخب مصر، في التتويج باللقب، بعد الأداء الرائع للفريق العيناوي في مونديال الأندية مُنذ بداية المسابقة، حيث تغلب على بطل أوقيانوسيا تيم ويلينجتون النيوزيلندي، وبطل إفريقيا الترجي التونسي، وكذلك بطل ليبرتادوريس ريفر بليت الأرجنتيني.