القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
عالم
السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:36 م

إسبانيا تعتقل أحد أخطر عناصر "داعش" بعد عودته من سوريا

إسبانيا تعتقل أحد
نورهان شوقي
dostor.org/2445514

اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية شابا مغربيا لتورطه فى الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي صنفته السلطات الإسبانية من جهتها على أنه أحد أخطر الإرهابيين العائدين من سوريا إلى المملكة.

وأفاد وزير الداخلية الإسباني فيرناندو جراندي مرلاسكا، بأن عملية الاعتقال قد تمت بفضل تعاون مشترك بين الأجهزة الاستخباراتية بين البلدين، والذي جاء فى إطار أمر دولي صادر عن السلطات المغربية باعتقال المدعو م. ي. م البالغ 33 عاما، ويحمل الجنسية المغربية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة أتينتا ثري اليوم السبت.

وأفاد بيان الداخلية الإسبانية، بأن المعتقل كان موجودا بمدينة ماتاور بالعاصمة الكتالونية، برشلونة، فيما أشار البيان إلى أن المتهم غادر موطنه الأصلي إلى منطقة النزاع فى سوريا حيث كان من المخطط تطوير قاعدة صواريخ طويلة المدي تابعة للتنظيم الإرهابي لينتقل فيما بعد إلى تركيا ومنها لألمانيا وأوكرانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، لينتهي به المطاف داخل الأراضي الإسبانية منذ يونيو 2018.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

منذ أقل من شهر

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ أقل من شهر

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

الآن

بعد تهديدات إيران.. وصول حاملة طائرات أمريكية لمياه الخليج

"البحوث الإسلامية" يكشف خطة الأزهر لزيادة أعداد المبعوثين لإفريقيا

"أبوشقة" يكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون زواج القاصرات

"السيسى" يشكر القائمين على تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية

ads
الأكثر قراءة

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

محمد صلاح يحتفى بتصدره قائمة هدافى الدورى الإنجليزى

عامل يقتل زوج والدته لرغبته في طلاقها بالغربية

بالصور.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مدرسة بالبحيرة

ألبومات الصور

بالصور.. شلل مرورى بكورنيش النيل بسبب كسر ماسورة مياه

بالصور.. افتتاح أحدث صالة "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية

النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الديرجيست.. صور

ائتلاف شباب القطاع الريفى بالسويس ينظم مؤتمرًا بقرية "عامر"

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

محمد صلاح يحتفى بتصدره قائمة هدافى الدورى الإنجليزى

عامل يقتل زوج والدته لرغبته في طلاقها بالغربية

بالصور.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مدرسة بالبحيرة

كشكول

«التعليم» تحدد مواصفات الوجبات المدرسية بالتعاون مع «بسكو مصر»

بالصور..«عبد الغفار» و«مبارك» يطلقان شعلة الاحتفال بالعيد الـ42 لجامعة المنوفية

بمناسبة مرور 110 عامًا .. رئيس جامعة القاهرة يعطي هدية لطلابها

تعرف علي كبسولة «الخشت» للقضاء علي ضغط الامتحانات

«الكتاب الموحد» .. القرار الحائر بين أعضاء تدريس الأزهر

الأمصار

في الفصل السادس من الاحتجاجات.. اللون الأصفر يخيم على شوارع باريس

في ظل الاحتجاجات.. زعيم المعارضة السوداني يطالب بانتخابات رئاسية

الأول منذ بدء الاحتجاجات.. الرئيس السوداني يصدر قرارا جمهوريا

المملكة السعودية تؤيد قرار طرد ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين

لتعزيز الهدنة.. وصول رئيس البعثة الأممية للأمم المتحدة إلى عدن

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

"كلاشينكوف" الروسية تبدأ بتزويد الجيش ببندقية "آكا- 12"

اعتقال شخصين في قضيّة الطائرات المسيّرة بمحيط مطار غاتويك

"Road Redemption".. الطريق إلى المجد مرصوف بالدم والألم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

إنجاب الأطفال يزيد خطر الإصابة بمرض قاتل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎