إسبانيا تعتقل أحد أخطر عناصر "داعش" بعد عودته من سوريا

اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية شابا مغربيا لتورطه فى الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي صنفته السلطات الإسبانية من جهتها على أنه أحد أخطر الإرهابيين العائدين من سوريا إلى المملكة.



وأفاد وزير الداخلية الإسباني فيرناندو جراندي مرلاسكا، بأن عملية الاعتقال قد تمت بفضل تعاون مشترك بين الأجهزة الاستخباراتية بين البلدين، والذي جاء فى إطار أمر دولي صادر عن السلطات المغربية باعتقال المدعو م. ي. م البالغ 33 عاما، ويحمل الجنسية المغربية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة أتينتا ثري اليوم السبت.



وأفاد بيان الداخلية الإسبانية، بأن المعتقل كان موجودا بمدينة ماتاور بالعاصمة الكتالونية، برشلونة، فيما أشار البيان إلى أن المتهم غادر موطنه الأصلي إلى منطقة النزاع فى سوريا حيث كان من المخطط تطوير قاعدة صواريخ طويلة المدي تابعة للتنظيم الإرهابي لينتقل فيما بعد إلى تركيا ومنها لألمانيا وأوكرانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، لينتهي به المطاف داخل الأراضي الإسبانية منذ يونيو 2018.