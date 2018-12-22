المؤبد لعاطل بتهمة قتل مواطن وإحراز سلاح نارى فى مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم سيد حلمي بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل مواطن وإحراز أسلحة نارية، بدائرة قسم 15 مايو.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين: جمال أبوطالب، وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر: محمد عبدالعزيز، وخالد عبدالمنعم.



وأسندت النيابة للمتهم "سيد حلمي" وآخرين هاربين، تهمة قتل المجنى عليه "توبة أحمد محمد" مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر، بأن انتقلوا لمسار عمل المجنى عليه والمتيقنين سلفًا مروره به متربصين له وما إن ظفروا به إلا وقطعوا الطريق عليه مطلقين صوبه وابلًا من الأعيرة النارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته.



كما أسندت النيابة للمتهمين، حيازة أسلحة نارية "مششخنة"، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا ذخائر عدة طلقات مما تستخدم على الأسلحة المذكورة.