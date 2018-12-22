مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم بث مباشر يلا شووت

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يراهن العين على رباعي الدفاع إسماعيل أحمد، ومهند سالم، والياباني تسوكاسا شيوتاني، ومحمد أحمد، ثم يلعب زوران بثنائي الارتكاز المالي تونجو دومبيا، ومحمد عبدالرحمن، حال تأكد غياب أحمد برمان الذي يشكو إصابة عضلية مع ثلاثي صناعة اللعب: ريان يسلم، والمصري حسين الشحات، والبرازيلي كايو مع المهاجم السويدي ماركوس بيرغ.

وقال شاكر عبدالفتاح، المدير الفني الأسبق للعين الإماراتي، لشبكة “إرم نيوز” إن العين لديه رغبة قوية بتحقيق مفاجأة، وهو حلم مشروع، ولكن يجب أن يتم التعامل بواقعية مع قدرات ريال مدريد، وإمكانية عبور الفريق الملكي.

وأضاف:”ريال مدريد لديه كتيبة من النجوم، وهناك فوارق كبيرة فنية وبدنية، ولكن العين بالروح القتالية قادر على تقليص هذه الفوارق، وتقديم مباراة تاريخية بغض النظر عن التتويج من عدمه”.





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