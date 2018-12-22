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سياسي
السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:34 م

"عبدالعال" يطالب الحكومة بالالتزام بنسبة الـ5% لذوى الإعاقة

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
dostor.org/2445509

جدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب مطالبته للحكومة، الاهتمام بتعيينات نسبة الـ5% قائلا: لديهم قدرات كبيرة ويجب الاستفادة منها.

ووجه "عبدالعال" حديثه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون المجلس القومي لذوى الإعاقة، للمستشار عمر مروان قائلًا: "أحد وزراء المالية في دولة متقدمة كان من أصحاب ذوى الإعاقة ونجح في تحقيق إنجاز كبير بوصيول العجز في الميزانية إلى زيرو وتمت ترقيته لمنصب أكبر من ذلك".

وأكد "عبدالعال" أن عددا كبيرا من الوزارات لا تلتزم بنسبة الـ5% في الوظائف المعلن عنها للأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر "عبد العال" أن إحدى الدول الاقتصادية الكبرى، نجحت من خلال وزير مالية من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى "زيرو عجز"، مشيرا إلى أنه تم الاحتفال بهذا الوزير على هذا النجاح.

وشدد رئيس البرلمان، على الحكومة ضرورة الالتزام التام بنسبة الـ5% في الوظائف لذوي الإعاقة، لاسيما أن هذا حق دستوري.

وانتقد عدد من النواب، عدم الالتزام بالنسبة المقررة في الدستور، وأشار طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إلى أن بعض شركات القطاع الخاص تقول لذوي الإعاقة "خليك في بيتكم وإحنا نبعتك 500 جنيه كل شهر"، موضحا أن ذلك أحد الطرق للهرب من الالتزام بنسبة الـ5% وظائف لذوي اٌلإعاقة.

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وجه على جميع الوزارات الالتزام بهذه النسبة، ومن ثم سيتم العمل للتأكيد علي التنبيه بشأن ذلك أيضا مرة أخري.

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